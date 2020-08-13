شكرا لبحثكم عن خبر اب من الازارق بالضالع يذبح ابنه صاحب السبعة اشهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم اب على ذبح ابنه الرضيع حتى الموت بمنطقة حمادة بمديرية الازارق بالضالع مساء الاربعاء وبحسب مصدر محليفقد اقدم المواطن محمد عسكر على ذبح ابنه الطفل عايد الذي يبلغ من العمر سبعة اشهر. و تمكن والد الطفل من ذببح ابنه بسكين حاد مما ادى الى وفاته على الفور Advertisements هذا وقد اكدت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" من داخل المنطقة التي يقطنها الطفل ووالده ان الاسباب التي دفعت والد الطفل على هذا العمل الاجرامي هو سوء حالته النفسية وكذا ظروف الحياة الاقتصادية التي يعاني منها الاب. و استنكر اهالي حمادة الازارق خاصة والضالع عامة هذا العمل الاجرامي. وتشير معلومات واردة ان قوة امنية من مديرية الازارق تحركت صوب مكان الحادث وذلك للتحري والبحث عن الحادثة وعمل الاجراءت اللازمة.

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