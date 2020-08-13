شكرا لبحثكم عن خبر البركاني يصل الرياض لاستكمال شقي اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني امس الى العاصمة السعودية الرياض ومعه نواب رئيس مجلس النواب ومستشاري رئيس الجمهورية المشاركين في الجانب الحكومي لمشاورات تنفيذ اتفاق الرياض. وتهدف الزيارة الى استكمال تنفيذ الشق السياسي والعسكري من اتفاق الرياض التاريخي في ضوء آلية التسريع التي قدمها الاشقاء في المملكة العربية السعودية قبيل عيد الأضحى المبارك وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وثمن رئيس مجلس النواب المواقف السعودية الداعمة لامن واستقرار اليمن، ودورها الكبير في الوصول الى اتفاق الرياض وآلية التسريع في تنفيذه. Advertisements كما اشاد بحكمة نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان ورعايته للاتفاق بصبرٍ وحكمةٍ وفراسة. ومن المزمع خلال الايام القادمة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك وتنفيذ الشق العسكري والأمني الذي تضمنه اتفاق الرياض، لتوحيد صفوف القوى السياسية المؤيدة للشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والانسانية التي يمر بها الشعب اليمني.

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