شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عدسات المصورين تصطاد فنان شهير وهو يخون زوجته الحامل مع فتاة في سيارة مغلقة .. لن تصدقو من هو الفنان ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتذر النجم الأمريكيّ “كيفن هارت” لزوجته “إنيكو باريش”، بعد انتشار خبر خيانته لها وهي حامل منذ اشهر.

كانت عدسات المصورين وثّقت “هارت” وهو يخون زوجته “إنيكو” مع إحدى الفتيات في سيارة مغلقة بمدينة “ميامي” حيث كان يجلس في السيارة وأمامه فتاة مجهولة في وضع حميمي وجريء، وكانا يتبادلان الحديث مع فتاة أخرى بجانبهما، وبعد ذلك خرجت الفتاتان من السيارة وهما ترتديان ملابسهما وتركتا “كيفن” في السيارة وانطلق بها بعد ذلك. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون الفنان محمد عساف ، نجم برنامج "عرب آيدول".. شاهدو أول ظهور لزوجته وهو يرقص معها بطريقة مثيرة ..كأنها حورية من الجنة .."فيديو" • الفنانة ياسمين صبري تذهل الجميع في ظهورها الصارخ وكأنها حورية من الجنة .. والمفاجأة في الملابس التي ارتدتها ..شاهد الصور • عدسات المصورين تصطاد فنان شهير وهو يخون زوجته الحامل مع فتاة في سيارة مغلقة .. لن تصدقو من هو الفنان ..شاهد • السعودية : رعب وخوف في أوساط النساء بعد إعلان السلطات القبض على طبيبة مزيفة تلاعبت بأجسادهن .. والمفاجأة غير متوقعة بشأن جنسية الطبيبة والحيلة التي استخدمتها للايقاع بضحاياها ..شاهد الصور والتفاصيل • فتاة إماراتية أكتشفت أن زوجها يخونها مع صديقتها المقربة .. فأنتقمت منه بنفس الطريقة وخانته مع شخص لم يتوقعه أحد ..لكن النهاية كانت كارثية ..شاهد • ارتدت فستان عاري وكشفت مناطقها المثيرة .. إبنة الفنان عمرو دياب تصدم الجميع من جديد بصورها الفاضحة ..شاهد كيف ظهرت !! • صور جريئة للوليد بن طلال مع فنانة مشهورة داخل قصره بالرياض ..شاهد • ستصبح فحلا كالثور حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام .. ملعقة واحدة كل يوم من هذا المنتج المتوفر في كل منزل تغنيك عن كل المنشطات الجنسية .. شاهد • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وعي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد Advertisements • شاب كويتي لم يستطع تمالك نفسه أمام جمال هذة الفتاة فلحقها إلى أمام منزلها .. وهناك وجد المفاجأة التي لم يكن يتخيلها ..شاهد • أسد يخطف إمرأة من جوار ابنتها وعندما بدأ بالتهام رأسها حدثت مفاجأة صاعقة اذهلت الجميع ..شاهد • شاب سعودي يطارد فتاة سعودية في احد الأسواق ويضع يده على منطقة حساسة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها ..فيديو • شاهد «15» صورة تبرز مفاتنها وأنوثتها الصاخبة .. الإعلامية السعودية ومذيعة قناة MBC "لجين عمران" تخطف الانظار وتسلب عقول الشباب • خوف ورعب يجتاح لبنان .. العراف الشهير "ميشال حايك" الذي تنبأ بانفجار مرفا بيروت ، يكشف عن نبوءة جديدة وحدث مرعب سيحدث في لبنان بعد ثلاثة ايام فقط ..شاهد الفيديو • مذيعة "mbc" السعودية لجين عمران في وضع مثير مع مصطفى الاغا .. ارتدت ملابس فاتنة فسحرت عقلة ..شاهد الفيديو • فتاة سعودية تشكو على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بطريقة مفرطة وانها لن تتوقف عنها حتى اذا تزوجت ..شاهد ماهو العلاج البسيط الذي وصفه لها الدكتور طارق الحبيب .. مفاجأة لم يتخيلها أحد ..«فيديو» • إعلامية سعودية جديدة تظهر على قناة العربية .. وصفت بأنها تملك أجمل شفاه بالوطن العربي ..(شاهد الصور) • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- ونشر “هارت” فيديو اعتذار على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعيّ، واعترف في إشارة إلى حادث وقع مؤخرا ولكنه امتنع عن توضيح ما قام به بشكل صريح كما يقول ان هناك شخص يحول ابتزازه للحصول على المال.

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