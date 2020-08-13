خلال يومين.. 4 طائرات أممية تحمل 81 طنا من المساعدات الطبية تصل صنعاء صنعاء: يمن شباب نت الاربعاء, 12 أغسطس, 2020 - 11:19 مساءً وصلت العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين، خلال يومين أربع طائرات شحن تحمل مساعدات طبية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".



وقال مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء الدولي "إن طائرتين وصلتا اليوم الأربعاء تحملان 41 طنا من المساعدات الطبية المقدمة إلى اليمن"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".



وأمس الثلاثاء أيضاً وصلت 40 طنا من المساعدات الطبية عبر طائرتي شحن إلى المطار مقدمة من "يونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي.



وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في اليمن، الذي يعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي. كلمات مفتاحية :

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