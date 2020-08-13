شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول يمني يعلن البدء في تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن عبدالملك المخلافي، مستشار رئيس الجمهورية، اليوم الاربعاء، عن بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك، ضمن “اتفاق الرياض”.

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وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، بعد أن انتهت إجازة عيد الاضحى المبارك تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة اليمنية التي كُلف د.معين عبدالملك بتشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية تنفيذًا لاتفاق الرياض.

واشار المخلافي إلى أنه من المقرر أن يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد إنتهاء المشاورات و تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق المحدد لهما فترة شهر.