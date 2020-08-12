شكرا لبحثكم عن خبر محكمة يمنية تقضي بإعدام ”نسيم” رميا بالرصاص بعد ارتكابه جريمة قتل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قضت محكمة يمنية، اليوم الأربعاء، بإعدام المدعو "نسيم" رميا بالرصاص بعد ارتكابه جريمة قتل بمحافظة الضالع؛ وفقا لمصدر قضائي.

وذكر المصدر لـ " المشهد اليمني "، أن المحكمة الابتدائية بمديرية قعطبة، حكمت صباح اليوم بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت على المدعو نسيم قايد قايد شقران وتغريمه 400الف ريال ومصادرة سلاحه؛ على خلفية

ارتكابه جريمة قتل للشرطي أحمد محسن القدام أثناء قيامه بتأدية واجبه أمام قسم شرطة الجبارة بمديرية مريس مطلع مايو من العام الماضي.

وتشهد كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وأعمال قتل ونهب بشكل متكرر وشبه يومي.

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