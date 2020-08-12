شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. وكالة سبا تحسم مصير الرئيس هادي رسميا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - سبأنت توجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم الاربعاء، الى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصاته الطبية الدورية السنوية المعتادة

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