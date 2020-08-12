شكرا لبحثكم عن خبر الخبجي يؤكد : ناصر الخبجي لا يبحث عن منصب ولن يشارك في أي منصب حكومي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كرم أمان

رد الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس وفد وحدة المفاوضات في اتفاق الرياض، على تساؤل وضعته عدن تايم له ضمن حوار صحفي مطول سننشره لاحقا، حول امكانية تقلده منصب حكومي في التشكيل الجديد المزمع للحكومة اليمنية.

وقال الخبجي في معرض رده الذي نشره موقع عدن تايم: "اؤكد لك بأن ناصر الخبجي لا يبحث عن منصب ولن يشارك في أي منصب حكومي، لأن هناك مهام وطنية جسيمة تستدعي حضوره لخدمة شعبه وقضيتهم الوطنية".

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وتابع: "وخدمة شعب الجنوب وقضيته الوطنية أعظم عندي من أي منصب حكومي، لا سيما بعد تجربة مريرة خضناها في هذا المجال وحاولنا من خلال قيادتنا لمحافظة لحج أن نقدم ما نستطيع لخدمة شعبنا، ورغم العراقيل التي نصبها أعداء شعب الجنوب في طريقنا إلا إننا ولله الحمد تغلبنا خلالها على العديد من المشاكل وحققنا الكثير من النجاحات في مختلف المجالات الأمنية والإدارية والخدماتية".

واضاف الخبجي: "أما اليوم فلست في وازع التفكير أو القبول بتقلد أي منصب حكومي، ويكفيني شرفاً أن أخدم شعبي من خلال موقعي في المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئاته".

يذكر ان وفد الانتقالي عاد للرياض امس للبدء في مباحثات تشكيل حكومة جديدة بالمناصفة بين الجنوب والشمال تتكون من 24 وزيرا برئاسة معين عبدالملك، فيما تؤكد مصادر عدة ان 6 حقائب وزارية ستكون من نصيب الانتقالي بالاضافة للتشاور حول حقيبتين سياديتين لشخصيتين جنوبيتين، فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء.