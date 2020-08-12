شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : ظهور الصالح الى جوار محافظ عدن اثناء لقاء رئيس الوزراء يثير التكهنات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار ظهور سياسي جنوبي في لقاء رسمي بالعاصمة الرياض تساؤلات في حوائط ومدونات ناشطين عن دواعي حضوره وأهميته. وظهر السياسي الجنوبي أحمد الصالح في لقاء دولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك اثناء استقباله محافظ عدن الجديد احمد لملس. Advertisements وكان الصالح قد وصل الرياض ومكث فيها أشهر حتى ظهر اليوم برفقة لملس. وتوقع مدونون ونشطاء تبوء احمد الصالح منصب في الحكومة المقرر تشكيلها قريبا فيما راح آخرون بتوقعاتهم الى تعيينه مديرا لمكتب المحافظ لملس الذي رأه نشطاء غير ملائم لرجل شكل ماكنة إعلامية لصالح المجلس الانتقالي في الخارج.

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