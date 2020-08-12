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هادي يتوجه الى الولايات المتحدة الامريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

هادي يتوجه الى الولايات المتحدة الامريكية

متابعات_ الخليج 365

توجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم الاربعاء، الى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصاته الطبية الدورية السنوية المعتادة.

  

ويخضع الرئيس هادي، الذي يقود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ احتلال مليشيا الحوثي المدعومة من إيران العاصمة اليمنية صنعاء العام 2014، للعلاج من اعتلال في القلب منذ العام 2011 كما قالت رويترز.

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وسافر هادي عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو/حزيران العام 2019.

 

 

 

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