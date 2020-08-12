شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يؤكد أهمية مساندة جهود الاجهزة الامنية لمنع ظاهرة إطلاق النار في المناسبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على اهمية دور شيوخ واعيان وعقال حارات مدينة الغيضة، لمساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملة منع ظاهرة إطلاق النار في الاعراس والمناسبات.



وشدد المحافظ ،على ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة وقيام شيوخ والاعيان بالدور المناط بهم من اجل القضاء على الظواهر السلبية والمزعجة في إشارة الى ظاهرة اطلاق النار في المناسبات.

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