شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يوجه بإعادة تأهيل محلج الكود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 وجه محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، اليوم، بتأهيل الإدارة القديمة لمحلج قطن الكود والإدارات والأقسام التابعة له.

Advertisements واكد المحافظ خلال زيارته للمحلج، بأهمية التطوير في تحسين نشاط المحلج وبما يساهم في زيادة انتاجه. كما تفقد المحافظ سير عملية حلج اقطان جديدة من القطن طويل التيلة..شيدا بجهود العاملين عليه. واستمع من مشرف محطة الحلج عوض المروح، لشرح عن اجمالي الاقطان التي تحلج حاليا، والمقدرة بـ 80 الف رطل من القطن طويل التيلة، موضحا بأن 20 باله من القطن طويل التيلة جاهزة للتصدير.

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