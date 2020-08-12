شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومي هام وبشرى سارّة لمستأجري الشقق السكنية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس حكومة الانقاذ عبد العزيز بن حبتور اليوم الأربعاء، أن الحكومة بصدد إقرار لائحة تعديل لقانون المؤجر والمستأجر تتلاءم مع ظروف العدوان والحصار.
وأوضح بن حبتور لبرنامج “من الواقع” أن بعض المؤجرين للمساكن للأسف لا يراعون الوضع الاقتصادي العام الذي يعيشه المواطن.
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وأضاف أن اللائحة الوزارية جاءت بتوجيهات من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى تكفل حقوق المستأجر ولا تضيع حقوق المالك أو المؤجر.
ولفت رئيس حكومة الإنقاذ إلى أن اللائحة لا تتعارض مع القانون ونحن جادون في تطبيقها عبر وزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة ومحافظي المحافظات.
وتابع “اللائحة تنظم إيجارات المساكن وأسعارها وكل الإجراءات المتعلقة بها وستضع حدا لحالة الجشع التي تؤثر على استقرار المواطنين”.
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