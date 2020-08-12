شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وفد “الانتقالي” يغادر الرياض بشكل مفاجئ بسبب علي محسن الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة على، مفاوضات الرياض، ان وفد المجلس الانتقالي غادر الرياض، اليوم الاربعاء بشكل مفاجئ، متوجهاً إلى أبو ظبي، بسبب الحاح السعوديين على وفد الانتقالي، بالجلوس مع علي محسن وجهاً لوجه .

واوضحت المصادر ان وفد الانتقالي رفض رفضاً قاطعاً الجلوس مع علي محسن الاحمر في أي مباحثات بسبب اتهام الاخير بارتكاب جرائم “كبرى” على حد تعبير المصادر، ضد المحافظات الجنوبية في حرب صيف 94 ، الى جانب اتهام الاحمر بتصفية قيادات وكوادر من ابناء المحافظات الجنوبية منذ العام 1990.

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