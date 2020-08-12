شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بالستي عنيف يستهدف قيادات بارزة بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان والطائرات تملأ سماء مأرب.(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا وزير الدفاع في حكومة هادي، محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، مساء امس الثلاثاء، من هجوم صاروخي استهدف مقرا للجيش بمحافظة مأرب.

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وقالت مصادر محلية وأخرى إعلامية إن صاروخا باليستيا استهدف معسكر الخشينة في منطقة الجوبة بعد دقائق من مغادرة المقدشي وبن عزيز للمعسكر دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم يصدر حتى الأن إعلان رسمي من وزارة الدفاع بشأن الهجوم.

وفي أواخر مايو الماضي نجا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان من هجوم صاروخي مماثل استهدف معسكر “صحن الجن” الذي تتخذه وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة أركان الجيش مقرا مؤقتا لهما.