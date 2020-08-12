شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما سيحدث في العاصمة صنعاء وهذه المحافظات بعد 3 أيام…(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّر فلكيٌّ يمنيٌّ شهيرٌ من أن اليمنَ سيتأثرُ بموجة جديدة من التيارات الموسمية الرطبة التي تسبّب فيضانات كبرى خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري.

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وقال الفلكي اليمني محمد عياش: إن هطولَ الأمطار الرعدية ستعودُ بإذن الله على نطاق واسع من المرتفعات الجبلية وبعض الأجزاء من الهضاب والسهول الغربية، وسوف تتسبب بانهيارات وسيول جارفة قد تفوق ما سبق.

وشهدت اليمنُ خلال الأيام الماضية أمطاراً غزيرة تسببت في حدوث أضرار لكثير من الموطنين وتهدم منازلهم، بالإضافة إلى تدمير لعدد كبير من الطرقات في العاصمة والمحافظات وانهيارات صخرية.