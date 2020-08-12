شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا حدث في أول لقاء يجمع رئيس الوزراء بمحافظ عدن الجديد لملس ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية إيجاد نهج جديد في الإدارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن يتوازى مع التطلعات من تنفيذ اتفاق الرياض وقادر على التعاطي مع المشكلات والتحديات التي تراكمت منذ عام، وتنعكس نتائجها بشكل سريع على المواطن ومعيشته اليومية ومستوى الخدمات الأساسية.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم محافظ عدن احمد حامد لملس، الذي أدى اليمين الدستورية امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بمناسبة تعيينه ونيله الثقة لقيادة المحافظة.. حيث جرى مناقشة الأولويات العاجلة في مهامه والعمل والتنسيق المشترك لتخفيف معاناة أبناء العاصمة المؤقتة عدن جراء تردي الخدمات الأساسية وتثبيت الامن والاستقرار والسكينة العامة، واستعادة مكانتها ودورها.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة ستكون عونا وسندا للمحافظ لملس، للقيام بواجباته ومسؤولياته وتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لانتشال المحافظة من وضعها الحالي وتفعيل مستوى الخدمات ووقف الاختلالات واستتباب الامن وتطبيع الأوضاع بصورة عامة.. معربا عن ثقته في نجاح العمل التكاملي وبرؤية جديدة ومسار سريع بتحقيق تحسين سريع للخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتكريس أجواء الامن والاستقرار والسكينة العامة.

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وقال رئيس الوزراء، ان "عدن تحظى باهتمام خاص واولوية في خطط الحكومة باعتبارها العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية ومركز ثقلها الاقتصادي والسياسي، ونظرا لما تمثله من نموذج ملهم في التاريخ اليمني الحديث كمركز للالتزام بالنظام والمدنية والتعايش والثقافة والفنون، وهو ما سنحرص جميعا وبتكاتف جميع الجهود على إعادة الاعتبار لها".

وأضاف "قدرنا ومسؤوليتنا تحتم علينا فِي هذه المرحلة الصعبة وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات، ان نضع خدمة المواطن في أولى اولوياتنا وواجبنا فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود على تخفيفها وازالتها وتحسين مستوى الحياة والمعيشة اليومية في جميع الجوانب".

بدوره، أكد محافظ عدن انه سيبذل قصارى جهده لتجاوز كل التحديات الراهنة والعمل مع الحكومة لخدمة المحافظة وابنائها ومعالجة المشاكل المتراكمة.. معربا عن تطلعه في العمل بتنسيق وتكامل مع الحكومة الجديدة.. مقدما التهنئة لرئيس الوزراء بالثقة التي نالها من فخامة رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء، انيس باحارثة

‏رئيس الوزراء د.معين عبد الملك يستعرض مع محافظ عدن الجديد أحمد لملس أولويات مهام المرحلة الراهنة لتطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات بالعاصمة المؤقتة عدن وتسريع استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض تٲسيسا لمرحلة جديدة عنوانها الشراكة والانطلاق لاستكمال إنهاء الانقلاب.