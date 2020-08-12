شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... مقر المجلس الانتقالي في عدن يتعرض لهجوم وحصارغير مسبوق (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرض شبان غاضبون من اهالي حي جولدمور بمديرية التواهي بالعاصمة عدن حصار على مقر المجلس الانتقالي الجنوبي بالتواهي. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements ومنع أهالي أبناء القلوعة حركة السير من الذهاب الى جولدمور حيث يقع مقر المجلس الانتقالي هناك. واغلق الشبان نفق جولدمور منعوا فيها حركة التنقل من والى مقر المجلس الانتقالي. وتأتي هذه الخطوة من قبل محتجين على عدم وصولهم الماء عبر قطع الطريق النفق جولدمور من الصباح الباكر حتى هذه اللحظة والطريق مقطوع عن الحركة. يذكر ان منع حركة السير الى مقر المجلس الانتقالي الجنوبي تحدث لاول مرة .

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