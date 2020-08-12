شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الأسد يتعرض لوعكة صحية أثناء كلمة له أمام أعضاء مجلس الشعب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 12-08-2020? - آخر تحديث الاربعاء 12-8-2020? فيديو .. الأسد يتعرض لوعكة صحية أثناء كلمة له أمام أعضاء مجلس الشعب ! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الرئيس السوري بشار الأسد لهبوط ضغط أثناء كلمته في البرلمان، وطلب اعتذاره حيث اضطر للجلوس لدقيقة واحدة، وعاد الرئيس لإكمال كلمته بشكل طبيعي بعد توقف قصير للكلمة. الرئيس السوري بشار الأسد لهبوط ضغط أثناء كلمته في البرلمان، وطلب اعتذاره حيث اضطر للجلوس لدقيقة واحدة، وعاد الرئيس لإكمال كلمته بشكل طبيعي بعد توقف قصير للكلمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. الأسد يتعرض لوعكة صحية أثناء كلمة له أمام أعضاء مجلس الشعب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.