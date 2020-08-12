شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نادين نجيم تقرر الهجرة من لبنان بعد إصابتها بانفجار بيروت ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة نادين نجيم تقرر الهجرة من لبنان بعد إصابتها بانفجار بيروت !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مغادرة لبنان برفقة أطفالها والعيش في بلد آخر، وذلك بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت. وقالت نادين نجيم في تغريدة على "تويتر": "من هذه اللحظة من المشفى اتخذت قرارا، رح أترك البلد وأعيش بأمان في بلد آخر يحترم شعبه أحسن ما أكون في بلد حاكمينه زعران وأموت". وأضافت نادين موجهة كلامها إلى المسؤولين: "بس تنقبروا أنتم تحت التراب نحن بنرجع على وطننا، غير هيك ما له لزوم الحكي، وشكرا". قرار نادين نجيم بالهجرة جاء بعد تمسكها طيلة الأشهر الماضية بالبقاء في لبنان رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني، لكن اليوم الأمر وصل إلى مرحلة اللاعودة بالنسبة للفنانة اللبنانية، ورأت أن الحل الوحيد الذي بات متاحا أمامها هو الهجرة إلى بلد آخر. ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث دمر أجزاء من المدينة تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها في كارثة تقدر خسائرها بمليارات الدولارات. كما سقط ما لا يقل عن 158 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار. الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مغادرة لبنان برفقة أطفالها والعيش في بلد آخر، وذلك بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت. وقالت نادين نجيم في تغريدة على "تويتر": "من هذه اللحظة من المشفى اتخذت قرارا، رح أترك البلد وأعيش بأمان في بلد آخر يحترم شعبه أحسن ما أكون في بلد حاكمينه زعران وأموت". وأضافت نادين موجهة كلامها إلى المسؤولين: "بس تنقبروا أنتم تحت التراب نحن بنرجع على وطننا، غير هيك ما له لزوم الحكي، وشكرا". قرار نادين نجيم بالهجرة جاء بعد تمسكها طيلة الأشهر الماضية بالبقاء في لبنان رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني، لكن اليوم الأمر وصل إلى مرحلة اللاعودة بالنسبة للفنانة اللبنانية، ورأت أن الحل الوحيد الذي بات متاحا أمامها هو الهجرة إلى بلد آخر. ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث دمر أجزاء من المدينة تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها في كارثة تقدر خسائرها بمليارات الدولارات. كما سقط ما لا يقل عن 158 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة نادين نجيم تقرر الهجرة من لبنان بعد إصابتها بانفجار بيروت ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.