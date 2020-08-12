شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنان محمد عساف ، نجم برنامج "عرب آيدول".. شاهدو أول ظهور لزوجته وهو يرقص معها بطريقة مثيرة ..كأنها حورية من الجنة .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت وسائل اعلام عربية أن الفنان الفلسطيني "محمد عساف" ، ارتبط اخيرا بفتاة من خارج الوسط الفني اذهلت الجميع بجمالها الشديد .

وبحسب ما تداولته وسائل الاعلام فقد احتفل الفنان محمد عساف في 8 اغسطس بزفافه على فتاة تدعى "ريم عوده" ، عمرها 22 عام ، فلسطينية الجنسية ، ووالدتها دنماركية.

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واقيم حفل زفاف الفنان محمد عساف وريم عودة في أحد فنادق دبي ، واقتصر الحضور على الاهل من الطرفين .



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من حفل الزفاف ، وظهر الفنان محمد عساف في احدها وهو يرقص مع عروسته ريم عوده بطريقة رومنسية ، حيث عبر عن فرحته من خلال ابتسامة عريضة ارتسمت على محياة اثناء وصلة الرقص .



يذكر أن محمد عساف فنان فلسطيني بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغاني مصورة له، بدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج أراب آيدول في موسمه الثاني، على قناة ام بي سي 1، وكان له حضور متميز في عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية في افتتاح كأس العالم 2014 وأنتج عنه فيلم الآيدول في عام 2015.

ومن المتوقع ان يحيئ الفنان محمد عساف في 20 اغسطس حفلا في دبي اوبرا برفقة سيف نبيل ، حيث سيتسنى للجمهور حضور الحفلة مباشرة على المسرح وأون لاين أيضاً.