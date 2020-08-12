شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ارتدت فستان عاري وكشفت مناطقها المثيرة .. إبنة الفنان عمرو دياب تصدم الجميع من جديد بصورها الفاضحة ..شاهد كيف ظهرت !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت جنا عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها.

وظهرت بها جنا عمرو دياب، بفستان جذاب باللون الأحمر، ومكشوف ليبرز عن جمالها ورشاقتها.

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ومن الناحية الجمالية، أعتمدت جنا عمرو دياب في المكياج على جمل بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التى تبرز جمالها، وتتناشب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط باللون الأحمر لأكمال ظهورها.