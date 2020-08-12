شكرا لبحثكم عن خبر مجمل يكشف موعد عودة عمل محطة الحسوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - خاص أكد نائب مدير محطة الحسوة المهندس نوفل مجمل أدخال باخرة محملة بمادة المازوت (وقود المحطة) بعد التوصل لاتفاق مع التاجر المستورد للمشتقات. Advertisements وأضاف المهندس مجمل أن شركتي مصافي ونفط عدن ستضخان الفين طن من مادة الماوزت مباشرة عند بدء عملية التفريغ الكمية من الباخرة. واكد المهندس مجمل أن محطة الحسوة ستعود العمل يوم غدا باذن الله بعد وصول الكمية الاولى مضيفا أن عودة المحطة سيخفض من ساعات الانقطاع ويخفف معانأة المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجمل يكشف موعد عودة عمل محطة الحسوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.