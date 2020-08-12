أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

محافظ حجة يدشن توزيع مساعدات إيوائية للمتضررين من كارثة السيول https://www.elyamnelaraby.com/495055/ الوكيل الشاذلي يؤكد على اهمية تضافر الجهود للنهوض بتحسين الخدمات الاساسية بعدن https://www.elyamnelaraby.com/495056/ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط وهيئة المواصفات وبرنامج الأغذية https://www.elyamnelaraby.com/495061/ المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ تمريناته في معسكره التدريبي بسيئون https://www.elyamnelaraby.com/495062/ الوكيل عليان يطلع على الأوضاع الصحية بالمهرة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/495073/ دراسة تكشف عن مجموعة يزيد احتمال إصابتها بكورونا https://www.elyamnelaraby.com/495074/ انتقالي حضرموت يدشن توزيع الدفعة الثانية من الدعم الطبي الإماراتي https://www.elyamnelaraby.com/495088/ بدء أعمال شق وسفلتة طريق مديرية الرحبة بمأرب المتضررة من سيول الأمطار https://www.elyamnelaraby.com/495094/ انتقالي ردفان يدعو لتفويت الفرصة على المُتربصين https://www.elyamnelaraby.com/495106/ مصدر أمني: ضبط مزورين اختام ووثائق رسمية في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/495107/

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