شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر أمني: ضبط مزورين اختام ووثائق رسمية في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 الخليج 365 - متابعات تمكنت إدارة البحث الجنائي من القبض على مزورين يقومون بتزوير أختام ووثائق رسمية في إحدى المكتبات في العاصمة عتق .

Advertisements وأكد مصدر أمني في محافظة شبوة أن فريق التحريات ضبط مكتبة يقوم مالكيها بتزوير أختام رسمية وتجارية مزورة وتزوير وثائق رسمية. وقال المصدر الأمني بأن البحث الجنائي طبق القانون وقام بإغلاق المكتبة وتحويل الجناة للجهات المختصة.

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