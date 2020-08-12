شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا ترصد واقعة سرقة في أشهر شوارع صنعاء بطلتها سيدة ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصدت كاميرا احد المحال التجارية في شارع " إيران " بمدينة حدة بصنعاء ، سيدة وهي تقوم بسرقة اشجار زينة بجانب احد المحلات التجارية. وجاء في تفاصيل الواقعة انه في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء، توقفت سيارة بيضاء بجانب محل " بيت الزينة " ونزلت من السيارة سيدة ترتدي عباءة ونقاب قامت بفتح صندوق السيارة ثم قامت بأخذ كل الأشجار التي بجانب محل مخصص لبيع الأشجار ووضعتهم بالسيارة . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ولم يتم التأكد من ان الذي قام بالسرقة هو سيدة ام رجل نظرا لارتداءه العباءة ، وقد شكك البعض ان تكون سيدة نظرا لتحمله اوزان الأشجار الثقيلة بكل خفة .

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