عاجل: الجيش الوطني يتقدم صوب جبال نهم الشاهقة والساعات القادمة حاسمة

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عدن - ياسمين التهامي - . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saedرر ابطال الجيش الوطني مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق بمديرية نهم بعد هجوم واسع على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء. وتمكن ابطال الجيش الوطني بمساندة مقاتلات تحالف دعم الشرعية ،من تحرير مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للمليشيا المتمردة والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان. وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من عرباتها وآلياتها القتالية. وقال قائد اللواء 55 مشاة العميد الركن علي الحميدي في تصريح لـ "سبتمبر نت" أن المواقع التي حررتها قوات الجيش خلال الأيام الماضية في جبهة نهم، كانت المليشيا الحوثية تستهدف منها بالصواريخ القرى والأحياء السكنية الآهلة بالسكان غرب محافظة مأرب". واضاف" أن المليشيا الحوثية في جبهة نهم تعيش انهيارات كبيرة في صفوفها، على وقع ضربات أبطال الجيش الذي يتمتعون بمعنويات عالية

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