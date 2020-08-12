شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل؛ بعد سقوط أهم معسكرات الشرعية في مأرب بيد الحوثيين .. مصادر عسكرية تكشف عن القيادات الهاشمية التي سلمت المعسكر لمقاتلي الجماعة( تفاصيل القصة الكاملة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية بمأرب أن سقوط أهم معسكرات الشرعية في المحافظة تم بخيانة من القيادات الهاشمية الموالية للحوثيين داخل الشرعية، والتي تمسك بمناصب هامة داخل الجيش وقيادته في مأرب. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements جاء ذلك عقب اعلان وسائل إعلامية تابعة للحوثيين نقلا عن مصادر عسكرية، السيطرة ، على معسكر الكمب وموقع حيد الثور الاستراتيجي في مديرية ماهلية جنوب محافظة مأرب شرقي اليمن . وأول أمس الاثنين، أعلن الحوثيون فتح جبهة جديدة صوب محافظة مأرب عقب سيطرتهم على سلسلة جبال نوفان الإستراتيجية بالكامل بمنطقة قيفة بالبيضاء. وأشارت المصادر إلى أن تقدم الحوثيين في منطقة قيفة المحاددة لمحافظة مأرب من جهة الشرق يهدف لفتح جبهة جديدة صوب المحافظة النفطية. وتشهد جبهات مأرب تصعيداً عسكرياً مستمراً منذ بضعة أشهر حيث يكثف الحوثيين هجماتهم على مأرب بهدف السيطرة على المحافظة النفطية آخر معاقل الشرعية في شمال البلاد.

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