شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجارات في العاصمة صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع قبل قليل دوى انفجاران متعاقبان في شمال العاصمة دون أن يترافق مع صوت تحليق لطائرات التحالف العربي . . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ولاتزال اسباب الانفجاران غامضة حتي الآن حيث لم يتسني لـ""الخليج 365" " التثبت من طبيعة الانفجاران.

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