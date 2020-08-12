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دوى انفجارات في العاصمة صنعاء قبل قليل

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شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجارات في العاصمة صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع قبل قليل دوى انفجاران متعاقبان في شمال العاصمة دون أن يترافق مع صوت تحليق لطائرات التحالف العربي .

 

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ولاتزال اسباب الانفجاران غامضة حتي الآن حيث لم يتسني لـ""الخليج 365" " التثبت من طبيعة الانفجاران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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