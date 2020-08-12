شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجارات في العاصمة صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سمع قبل قليل دوى انفجاران متعاقبان في شمال العاصمة دون أن يترافق مع صوت تحليق لطائرات التحالف العربي .
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ولاتزال اسباب الانفجاران غامضة حتي الآن حيث لم يتسني لـ""الخليج 365" " التثبت من طبيعة الانفجاران.
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