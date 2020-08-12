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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي ردفان يدعو لتفويت الفرصة على المُتربصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
الخليج 365 - متابعات
استعرض اجتماع للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية ردفان، صباح اليوم الأربعاء، العديد من الجوانب المُتعلقة بسير عمل المجلس.
ونظر الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس فيصل محمد عمر، ورؤساء الدوائر والمراكز في نطاق مديرية الحبيلين، في تقرير نشاطه خلال الفترة الماضية.
وأكد الاجتماع على أهمية وحدة الصف لتفويت الفرصة على المُتربصين بعمل المجلس، والوقوف أمام التحديات ومواجهتها بطريقة احترافية.
وشدد على ضرورة تجاوز الاشكاليات الموجودة في المديرية والسعي إلى تحسين واقع الخدمات للناس، مع قيام رؤساء المراكز بتفعيل نشاطهم في مراكزهم، ولعب دور مهم من خلال مساعدة الناس في حل قضاياهم.
وأثنى على السياسة التي انتهجتها قيادة المجلس العليا، في الخطاب والتعامل مع الأحداث
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