بدء أعمال شق وسفلتة طريق مديرية الرحبة بمأرب المتضررة من سيول الأمطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

الخليج 365 - مأرب

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ،اليوم ، ومعه مدير عام مديرية رحبة محمد القردعي، بدء الاعمال الاجرائية لشق وسفلتة طريق نجد المجمعة- مركز مديرية رحبة، جنوب غرب المحافظة جراء سيول الامطار، بديلا لطريقها الترابية السابقة الواقعة في مجرى سائلة رحبة، والتي تتعرض للتدمير بشكل مستمر.



وكلف وكيل المحافظة ، مدير عام المديرية بسرعة توفير وحدة شق لفك الطرق الفرعية للقرى التي ماتزال محاصرة جراء سيول الامطار.

وباشرت اللجنة الهندسية المكلفة برئاسة مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق المهندس عبدالودود المذحجي ،اعمال المسح والدراسة لاعداد التصاميم اللازمة للطريق في مسار جبلي بطول 41 كم، تمهيدا لانزال مناقصتها ومباشرة التنفيذ خلال الاسابيع المقبلة وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

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و شدد الوكيل مفتاح على الفريق الهندسي ان يراعي عند تحديد مسار الطريق منحدرات مياه الامطار واماكن تجمعها وتصريفها بما يحمي الطريق من الانقطاع والاضرار، وان يخدم المسار الجديد للطريق اكبر قدر من التجمعات السكانية في المديرية كثيفة السكان.

كما دشن الوكيل مفتاح اعمال اللجنة الزراعية برئاسة مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس سيف الولص، بعمل حصر وتقييم للاضرار التي تعرضت لها الحيازات الزراعية في وادي اللب والمناطق الاخرى بالمديرية الزراعية وتحديد الاحتياجات من الاعمال الطارئة والحمائية والاضرار التي تحتاج الى معالجات على المدى الطويل ضمن المعالجات الحكومية.

وتفقد الدكتور مفتاح الاضرار التي تعرضت لها الطريق الدولي الرابط بين محافظتي مأرب – البيضاء في منطقة نجد المجمعة وقبلها في النطاق الجغرافي لمديرية رحبة، ووجه مدير عام المديرية ولجنة الطورائ بالمديرية بسرعة رفع الصخور والاتربة المتساقطة على الطريق ما تسببت في عرقلة مرور الشاحنات والقاطرات في هذا الشريان الحيوي والوحيد التي تربط المحافظة بالمحافظة الشمالية والعاصمة صنعاء.

والتقى الوكيل مفتاح خلال الزيارة امين عام المجلس المحلي بالمديرية واعضاء فريق الطوارئ وعدد من المشائح والاعيان والشخصيات الاجتماعية والمواطنين واستمع منهم الى شرح عن الاضرار التي تعرضت لها المديرية والاحتياجات الاسياسية والضرورية