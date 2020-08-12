شكرا لقرائتكم خبر عن إغماء بشار الأسد أمام مجلس الشعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرَّض رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، إلى هبوط في الضغط أثناء كلمة له أمام مجلس الشعب.

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وأوضحت وكالة الأنباء السورية، أن كلمة "الأسد" توقفت لبضع دقائق بسبب حالة هبوط ضغط طفيفة أصابته ثم عاد ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن "الأسد" تعرَّض إلى الإغماء أمام النواب، أثناء إلقاء كلمته.