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إغماء بشار الأسد أمام مجلس الشعب

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عدن - ياسمين التهامي -  تعرَّض رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، إلى هبوط في الضغط أثناء كلمة له أمام مجلس الشعب.

 

 

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وأوضحت وكالة الأنباء السورية، أن كلمة "الأسد" توقفت لبضع دقائق بسبب حالة هبوط ضغط طفيفة أصابته ثم عاد ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي.

 

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن "الأسد" تعرَّض إلى الإغماء أمام النواب، أثناء إلقاء كلمته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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