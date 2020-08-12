شكرا لقرائتكم خبر عن من يفوز بلقب منقذ العالم؟ .. أزمة كورونا تتحول إلى سباق دولي.. وروسيا فوق صفيح ساخن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت روسيا تطوير أول لقاح فعال في العالم ضد فيروس كورونا المستجد؛ مما دفع العديد من دول العالم للتهافت على صفقات اللقاح، بينما تحولت الأزمة التي راح ضحيتها الآلاف وأصابت الملايين من سكان الكرة الأرضية إلى سباق دولي على صاحب لقب "منقذ العالم".

فجّر الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» مفاجأة للعالم بإعلان فعالية لقاح "سبوتنيك V" أو Sputnik V في ضد فيروس كورونا، واجتيازه جميع الاختبارات اللازمة.

وأشار إلى أن أولى التجارب قد تم تطبيقها على ابنته التي طورت أجسامًا مضادة للفيروس بمجرد الحقن باللقاح، وهو ما دفع روسيا للتطلع إلى الحقن الجماعي بحلول أكتوبر المقبل.

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وتدعي روسيا أن 20 دولة قد طلبت بالفعل مليار جرعة من اللقاح، والذي أطلق عليه Sputnik V على اسم أقمار الفضاء السوفيتية السابقة.

وأبرم الرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرتي» بالفعل صفقة بملايين الجرعات بينما أبدت الهند، البرازيل والمملكة العربية السعودية في السابق اهتمامًا بالعقار، وفقًا لمسؤولين روس.

جدير بالذكر أن بريطانيا، الولايات المتحدة وكندا قد زعموا الشهر الماضي أن روسيا حاولت اختراق أبحاث اللقاحات الغربية في سعيها للفوز بالسباق.

فيما شن عدد كبير من العلماء هجومًا حادًا على الرئيس الروسي لعدم إجراء تجارب المرحلة الثالثة للتأكد من أن اللقاح آمن للاستخدام، والتي عادة ما تستغرق أشهر، واصفين إدعاءات بوتين بـ "الطائشة" و"غير الأخلاقية".