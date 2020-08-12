شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي يفتح جبهة جديدة لتطويق قبائل مراد بمأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استحدث الحوثي ، جبهة في منطقة يكلا شمال غرب محافظة البيضاء ، وشن هجوماً واسعاً على مناطق استراتيجية في محاولة منها لإطباق الحصار على قبائل مراد المتمركزة بمديرية ماهلية جنوبي مأرب.

وقالت مصادر قبلية، إن الحوثي شن هجوماً واسعاً، الأحد ، للسيطرة على جبل نوفان الاستراتيجي بمديرية القريشية ، بمشاركة مجاميع من مسلحي "ريام وآل الجوف" ، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد أيام من حشد مسلحين إلى المنطقة.

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وأضافت ، إن قبائل قيفة تمكنت من صد الهجوم عقب معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين استخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وأوضحت المصادر أن الحوثي يسعى للوصول إلى منطقة الصدارة وقطع الطريق على قبائل مراد المتواجدة بمديرية ماهلية ثم الوصول إلى مديرية الجوبة بمحافظة مارب، فيما تسعى قبائل قيفة للحيلولة دون ذلك.