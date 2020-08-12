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عدن - ياسمين التهامي - النيابة تطالب بإخراج شحنة اليوريا من ميناء عدن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت نيابة الأمن والبحث في العاصمة المؤقتة عدن، بإخراج شحنة (اليوريا العضوية) من الميناء باعتبارها مادة خطرة. جاء ذلك في رسالة بعثها وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي أنيس ناصر أمس الثلاثاء إلى مؤسسة موانئ خليج عدن. وقال القاضي أنيس إن تقرير الأدلة الجنائية المكلفة بالتحقيق في القضية، أكّد أن مادة السماد يمكن أن تكون مادة متفجرة بعد تحويلها لنترات اليوريا وإضافة مادة كيميائية أخرى، وفق “أقوال الخبير الكيميائي لدى الأدلة الجنائية”. وطالب بالتصرف بتلك الشحنة وإخراجها من الميناء وعدن وفقاً للوائح والأنظمة المتبعة، حسب المذكرة. ت نيابة الأمن والبحث في العاصمة المؤقتة عدن، بإخراج شحنة (اليوريا العضوية) من الميناء باعتبارها مادة خطرة. جاء ذلك في رسالة بعثها وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي أنيس ناصر أمس الثلاثاء إلى مؤسسة موانئ خليج عدن. وقال القاضي أنيس إن تقرير الأدلة الجنائية المكلفة بالتحقيق في القضية، أكّد أن مادة السماد يمكن أن تكون مادة متفجرة بعد تحويلها لنترات اليوريا وإضافة مادة كيميائية أخرى، وفق “أقوال الخبير الكيميائي لدى الأدلة الجنائية”. وطالب بالتصرف بتلك الشحنة وإخراجها من الميناء وعدن وفقاً للوائح والأنظمة المتبعة، حسب المذكرة.

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