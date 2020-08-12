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عدن - ياسمين التهامي - بينها السعودية... 5 دول ستنتج لقاح كورونا الروسي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، إن روسيا وافقت على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في خمس دول، وتتيح السعة لدينا إنتاج 500 مليون جرعة سنويًا. قال المسؤول الروسي ذلك خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحفي الدولي متعدد الوسائط التابع لوزارة الخارجية، وأكد أن: لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا © SPUTNIK / بتكنولوجيا فريدة... لقاح كورونا الروسي ذو ناقلين ضد الفيروس "لقد أبرمنا اتفاقيات لإنتاج لقاحات في خمس دول، ولدينا الآن القدرة على إنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح يمكن إطلاقها في غضون 12 شهرًا". في وقت سابق، أفاد الصندوق أنه تجري مناقشة مع المملكة العربية السعودية وكازاخستان والبرازيل والهند وكوبا لإنتاج اللقاح. وقال دميترييف اليوم الثلاثاء إن الإنتاج في كوبا قد يبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم. وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "على حد علمي تم اليوم صباحا تسجيل أول لقاح في العالم ضد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، إن روسيا وافقت على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في خمس دول، وتتيح السعة لدينا إنتاج 500 مليون جرعة سنويًا. قال المسؤول الروسي ذلك خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحفي الدولي متعدد الوسائط التابع لوزارة الخارجية، وأكد أن: لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا © SPUTNIK / بتكنولوجيا فريدة... لقاح كورونا الروسي ذو ناقلين ضد الفيروس "لقد أبرمنا اتفاقيات لإنتاج لقاحات في خمس دول، ولدينا الآن القدرة على إنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح يمكن إطلاقها في غضون 12 شهرًا". في وقت سابق، أفاد الصندوق أنه تجري مناقشة مع المملكة العربية السعودية وكازاخستان والبرازيل والهند وكوبا لإنتاج اللقاح. وقال دميترييف اليوم الثلاثاء إن الإنتاج في كوبا قد يبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم. وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "على حد علمي تم اليوم صباحا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد ". وأضاف بوتين، قائلا: "على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، فهو يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة". وأشار بوتين إلى أنه يأمل أن تقوم الدول والبلدان الأخرى بإنتاج وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب.

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