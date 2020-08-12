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عدن - ياسمين التهامي - بعد هبوط الضغط الطفيف... الأسد يوضح سبب اجتماعه بأعضاء مجلس الشعب خارج قبة البرلمان السوري !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الرئيس السوري، بشار الأسد، في كلمة ألقاها اليوم أمام أعضاء مجلس الشعب السوري المنتخب حديثا، إلى السبب الذي جعله يجتمع بهم خارج قبة البرلمان السوري. وخلال الكلمة التي ألقاها الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الثالث، أشار الأسد إلى أنه "كان من المفترض أن تعقد هذه الجلسة تحت قبة المجلس كالعادة لكن ضرورة إجراءات التصدي لكورونا أدت لعقدها في قصر الشعب". واعتبر الرئيس الأسد أن انتخاب مجلس الشعب السوري تشكل "محطة تاريخية من محطات الحرب كتب شعبنا تفاصيلها بأقلامه الناخبة وإرادته وتحديه"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". ووجه الأسد حديثه إلى أعضاء البرلمان المنتخبين، قائلا: "الانتخابات التي خضتوها مؤخرا مختلفة فبالرغم من وباء الرئيس السوري، بشار الأسد، في كلمة ألقاها اليوم أمام أعضاء مجلس الشعب السوري المنتخب حديثا، إلى السبب الذي جعله يجتمع بهم خارج قبة البرلمان السوري. وخلال الكلمة التي ألقاها الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الثالث، أشار الأسد إلى أنه "كان من المفترض أن تعقد هذه الجلسة تحت قبة المجلس كالعادة لكن ضرورة إجراءات التصدي لكورونا أدت لعقدها في قصر الشعب". واعتبر الرئيس الأسد أن انتخاب مجلس الشعب السوري تشكل "محطة تاريخية من محطات الحرب كتب شعبنا تفاصيلها بأقلامه الناخبة وإرادته وتحديه"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". ووجه الأسد حديثه إلى أعضاء البرلمان المنتخبين، قائلا: "الانتخابات التي خضتوها مؤخرا مختلفة فبالرغم من وباء كورونا وتأثيره في إحجام البعض عن المشاركة"، وأضاف الأسد: "كان هناك تعدد للوائح ومنافسة حقيقية وهذه المنافسة حراك وطني وأي حراك وطني حراك إيجابي لأنه يعبر عن الالتزام الوطني". ونوه الرئيس السوري إلى الانتقادات التي وجهت سابقا بسبب خوض الانتخابات البرلمانية بالرغم من التحذيرات بسبب وباء كورونا المستجد، "سمعنا الكثير من الانتقادات حول انتخابات مجلس الشعب وقد يكون جزء منها صحيحا لكن الإيجابية الأهم أن نرى مشاكلنا بشكل صادق". وكان الرئيس السوري قد أصيب بهبوط ضغط طفيف أثناء حديثه أمام نواب مجلس الشعب، وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها: "في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.. على الإعلام الوطني ومنصات رئاسة الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي.. تتابعون كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب" وتابعت الرئاسة: "تخلل الكلمة توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت السيد الرئيس قبل ان يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي". https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fsyrianpresidency&h=AT23cILjUV0mPEb4jDhQI1q2jZOe9MlPQRqED-yg0h7hisvmHqy6exTv6BekT-RU4iEe8PVdkvxkj6IZ8L4aMYQxp2lGUOfw9I9WfPOH0yNxh687l8Ls1KDIWjSdye6nGpaKuI2wqvWICN7AwYRGmTs

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