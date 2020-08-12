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عدن - ياسمين التهامي - موقف مؤثر لمسنة لبنانية بسبب ما فعله موظف في مركز الملك سلمان للإغاثة... فيديو !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل مسنة لبنانية على موقف أحد كوادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقدم مساعدات للمتضررين نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته أيضا وسائل إعلام سعودية، موظف في مركز الملك سلمان وهو يطلب سيارة لإيصال المساعدات لمنزل المسنة التي "لم تستطع حبس دموعها". يذكر أن المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشمل "سلالا غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب"، وفقا لوكالة الأنباء ل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل مسنة لبنانية على موقف أحد كوادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقدم مساعدات للمتضررين نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته أيضا وسائل إعلام سعودية، موظف في مركز الملك سلمان وهو يطلب سيارة لإيصال المساعدات لمنزل المسنة التي "لم تستطع حبس دموعها". يذكر أن المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشمل "سلالا غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية وكان رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، قد أعلن استقالة حكومته الاثنين، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة والعنيفة التي تشهدها شوارع لبنانية عدة اعتراضا على تعاطي الحكومة مع ملف الانفجار. وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن إحالة ملف "انفجار بيروت" إلى المجلس العدلي هو الخطوة الأولى على طريق كشف الحقائق المتعلقة بـ"الكارثة". وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات. وقد أودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة 171 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص. وعقب حدوث الكارثة، ناشدت السلطات اللبنانية الدول الصديقة بتقديم يد العون للبنان للخروج من أزمته.

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