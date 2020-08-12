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عدن - ياسمين التهامي - الحكومة المصرية توافق على تنظيم وزارة جديدة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتنظيم وزارة جديدة. وقرر المجلس الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم". فيروس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتنظيم وزارة جديدة. وقرر المجلس الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم". فيروس كورونا في مصر © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY الحكومة المصرية: قرار تخفيض أعداد الموظفين ما زال ساريا... فيديو ونص القرار في مادته الأولى على أن "تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس الدولة". واشتمل مشروع القرار على تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين. وشملت اختصاصات الوزارة الجديدة متابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب والشيوخ ولجانهما من مناقشات، وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، على حسب الأحوال، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين في المسائل المهمة. وجاء في نص مشروع القرار "أن تختص الوزارة بإحاطة الوزارات، كل فيما يخصه، بمشروعات القوانين، التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، واستطلاع رأيها في تلك المشروعات، وإبلاغ المجلس بما ينتهي إليه الرأي، كما تختص وزارة شئون المجالس النيابية أيضا باقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذا لبرنامج الحكومة وسياساتها، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، واعتماد ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد".

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