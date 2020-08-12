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عدن - ياسمين التهامي - الشبكة اليمنية للحقوق تستنكر حكم إعدام حوثي ضد 4 صحفيين رميا بالرصاص !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ كرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الثلاثاء، الحكم الصادر عن جماعة الحوثي والقاضي بإعدام 4 صحفيين رميا بالرصاص في ميدان عام. وتلقى محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة، أمس الاثنين، الحكم الخاص بالصحفيين العشرة المعتقلين لدى الحوثيين منذ أواخر 2014 من النيابة الجزائية المتخصصة، والذي يتضمن حكما بإعدام أربعة صحفيين وهم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري. من ناحية أخرى، نددت الشبكة في بيان لها، بقيام الحوثيين بتعذيب أحد ضباط الجيش الوطني الملازم أول عبد الحافظ عبدالرب محمد الطاهري والذي جرى اعتقاله في معركة ردمان بآل عواض في منتصف يونيو الماضي. وذكر البيان أن جماعة الحوثي قامت بالتمثيل بالطاهري وعمدت إلى فقع عينيه وقطع لسانه وجدع أنفه وشفتيه، كما قامت بتوجيه طعنات متعددة إلى جسده وهو على قيد الحياة. واستنكرت الشبكة الطريقة البشعة التي لجأت من خلالها الجماعة لتعذيب أحد الأسرى، معتبرة إياها وصمة عار تضاف للسجل الإجرامي للحوثيين. ودعت الشبكة لجنة الأسرى الحكومية والمبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى إدانة الجريمة التي قالت إنها اختراقا فاضحا لاتفاق السويد الذي أكد على ضرورة الالتزام بحماية الأسرى لدى كافة الأطراف. كرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الثلاثاء، الحكم الصادر عن جماعة الحوثي والقاضي بإعدام 4 صحفيين رميا بالرصاص في ميدان عام. وتلقى محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة، أمس الاثنين، الحكم الخاص بالصحفيين العشرة المعتقلين لدى الحوثيين منذ أواخر 2014 من النيابة الجزائية المتخصصة، والذي يتضمن حكما بإعدام أربعة صحفيين وهم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري. من ناحية أخرى، نددت الشبكة في بيان لها، بقيام الحوثيين بتعذيب أحد ضباط الجيش الوطني الملازم أول عبد الحافظ عبدالرب محمد الطاهري والذي جرى اعتقاله في معركة ردمان بآل عواض في منتصف يونيو الماضي. وذكر البيان أن جماعة الحوثي قامت بالتمثيل بالطاهري وعمدت إلى فقع عينيه وقطع لسانه وجدع أنفه وشفتيه، كما قامت بتوجيه طعنات متعددة إلى جسده وهو على قيد الحياة. واستنكرت الشبكة الطريقة البشعة التي لجأت من خلالها الجماعة لتعذيب أحد الأسرى، معتبرة إياها وصمة عار تضاف للسجل الإجرامي للحوثيين. ودعت الشبكة لجنة الأسرى الحكومية والمبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى إدانة الجريمة التي قالت إنها اختراقا فاضحا لاتفاق السويد الذي أكد على ضرورة الالتزام بحماية الأسرى لدى كافة الأطراف.

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