شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 14 طالباً بحادث مروري في العدين بإب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصرع وإصابة 14 طالباً بحادث مروري في العدين بإب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ 4 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، في حادث مروري بمديرية العدين بمحافظة إب (وسط اليمن). وقالت مصادر محلية لـ "الموقع إب برس" إن نحو 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون كلهم طُلاب في حادث مروري في منطقة نقيل الشعب في مديرية العدين. وذكرت المصادر أن سيارة انقلبت بـ14 من طلاب الثانوية العامة في نقيل الشعب بالعدين في إب، مما أسفر عن وفاة 4 منهم وإصابة 10 آخرين. 4 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، في حادث مروري بمديرية العدين بمحافظة إب (وسط اليمن). وقالت مصادر محلية لـ "الموقع إب برس" إن نحو 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون كلهم طُلاب في حادث مروري في منطقة نقيل الشعب في مديرية العدين. وذكرت المصادر أن سيارة انقلبت بـ14 من طلاب الثانوية العامة في نقيل الشعب بالعدين في إب، مما أسفر عن وفاة 4 منهم وإصابة 10 آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 14 طالباً بحادث مروري في العدين بإب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.