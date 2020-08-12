إب.. مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بمديرية العدين

توفي وأصيب 14 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادث مروري مروع بمديرية العدين، غرب محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية لـ" يمن شباب نت" إن 4 مدنيين توفوا بينهم امرأة، وأصيب 10 آخرون، بانقلاب سيارة من نوع صالون في نقيل الشعب بعزلة قداس، في مديرية العدين، غرب إب.
وبحسب المصادر فقد جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة.
وتحصد الحوادث المرورية أرواح العشرات في محافظة إب، سنوياً نتيجة الحفريات والمطبات وتآكل المادة الإسفلتية وعدم وجود أي حماية للمنحدرات والمنعطفات الخطرة، في طليعة الأسباب لتلك الحوادث، وأسباب أخرى تتعلق بالسرعة الزائدة والاختناقات المرورية.
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