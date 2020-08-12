شكرا لبحثكم عن خبر عدن :قائد عسكري يطلب اعفاء من الجمارك لخمسين قارورة خمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم قائد عسكري يمني طلب اعفاء من الجمارك لخمسين قنينة خمر اراد نقلها معه خلال رحلة سفر من العاصمة المصرية القاهرة إلى عدن . وتضمنت الرسالة الرسمية خطابا رسميا موجها إلى السلطات المصرية بطلب الاعفاء . Advertisements وتبدو هذه الواقعة نادرة وطريفة وغريبة ولم تحدث في السلك الدبلوماسي ان تم التقدم بطلب غريب كهذه . وقالت صحيفة "عدن الغد" التي نشرت الخبر انها اطلعت على صورة من طلب الاعفاء هذا . وعلى مايبدو ان الـ 50 قنينة هذه خاصة بالاستخدام الشخصي.

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