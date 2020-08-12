شكرا لبحثكم عن خبر الأسد يسقط مغشيا عليه في منصة البرلمان السوري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرّض الرئيس السوري بشار الأسد، لهبوط ضغط أثناء كلمته في البرلمان. وقال التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، إن الرئيس بشار الأسد، عانى من انخفاض في ضغط الدم لعدة دقائق أثناء إلقاء كلمة أمام البرلمان، لكنه واصل كلمته بشكل طبيعي.

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