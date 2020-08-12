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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكيل عليان يطلع على الأوضاع الصحية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
الخليج 365 - المهرة
التقى وكيل محافظة المهرة، الشيخ صالح عليان، مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، مبارك عوض سعد، للاطلاع على الأوضاع الصحية.
وخلال الزيارة استمع الوكيل عليان إلى شرح مفصل حول الأوضاع الصحية بالمحافظة والإجراءات المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا، وأهم الاحتياجات في هذا الجانب.
وتفقد الوكيل المستودعات الطبية وأعمال البناء في كلاً من المعهد الصحي والملحقات في مبنى إدارة الصحة.
كما تفقد غرفة العمليات في مكتب الصحة، مطلعا على المهام والأدوار التي تقوم بها.
وأكد الوكيل عليان، اهتمام السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، بالقطاع الصحي لكا يمثله من أهمية بالغة في حياة المواطنين.
من جانبه، عبر مدير مكتب الصحة بالمهرة، عوض مبارك، عن سعادته بزيارة الوكيل عليان، مشيدا بجهود السلطة المحلية ودعمها المتواصل لمكتب الصحة والمستسفيات والمراكز الصحية.
حضر الزيارة نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية، الدكتور مبارك مزيون معيلي، ومديرة الادارة الصحية الإنجابية، رائدة محمد حمود.
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