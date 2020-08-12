شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرات والسفن الحربية جاهزة... اليونان تستعد للرد على أي تحرك تركي في المتوسط والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلامية يونانية، اليوم الثلاثاء، "باستعداد الجيش اليوناني للتحرك ضد تركيا، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط توترا بين البلدين بسبب التنقيب عن النفط والغاز".
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وذكرت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية، أن "الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية مستعدة للإقلاع في أي وقت"، مؤكدة أن "الجيش اليوناني أعد السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط".
وأصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "عروج ريس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
من جابنها، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن أثينا حثت تركيا، على وقف الأعمال غير القانونية شرقي البحر المتوسط، وأن هذه الأنشطة استفزازية وتقوض السلم والأمن في المنطقة. وقال بيان وزارة الخارجية اليونانية: "لن تقبل اليونان بالابتزاز. وستدافع عن حقوقها السيادية".
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