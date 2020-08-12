شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بعد استهداف وزير الدفاع بصاروخ باليستي مليشيا الحوثيين تعلن السيطرة على معسكر استراتيجي في مأرب (تطورات متسارعة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثيين، الثلاثاء، السيطرة على معسكر تابع للقوات الحكومية في محافظة مأرب النفطية (شمال شرقي اليمن). . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements ونقلت قناة العالم الإيرانية الموالية للجماعة عن مصادر عسكرية، إن مسلحي الجماعة سيطروا على معسكر الكمب وموقع حيد الثور الاستراتيجي في مديرية ماهلية جنوب المحافظة. وأمس الاثنين، أعلن الحوثيون فتح جبهة جديدة صوب محافظة مأرب عقب سيطرتهم علسلسلة جبال نوفان الإستراتيجية بالكامل بمنطقة قيفة بالبيضاء. وأشارت المصادر إلى أن تقدم الحوثيين في منطقة قيفة المحاددة لمحافظة مأرب من جهة الشرق يهدف لفتح جبهة جديدة صوب المحافظة النفطية. وتشهد جبهات مأرب تصعيداً عسكرياً مستمراً منذ بضعة أشهر حيث يكثف الحوثيين هجماتهم على مأرب بهدف السيطرة على المحافظة النفطية..

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