شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: استهداف وزير الدفاع ورئيس الأركان بصاروخي باليستي مروع... تفاصيل اوليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، من هجوم صاروخي استهدف مقرا للجيش بمحافظة مأرب، في وقت متأخر مساء الثلاثاء.

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وقالت مصادر محلية إن صاروخا باليستيا استهدف معسكر الخشينة في منطقة الجوبة، بعد دقائق من مغادرة المقدشي وبن عزيز للمعسكر. دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

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من جانبها، تحدثت وسائل إعلام حوثية، عن استهداف معسكر الخشينة بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ولم يصدر إعلان رسمي من وزارة الدفاع بشأن الهجوم.

وفي أواخر مايو الماضي، نجا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان من هجوم صاروخي استهدف معسكر "صحن الجن" الذي تتخذه وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة أركان الجيش مقرا مؤقتا لهما.

وآنذاك اسفر القصف عن مقتل 7 جنود وضباط، بينهم نجل رئيس هيئة الأركان.

وبين الحين والآخر، تتعرض مدينة مأرب لقصف صاروخي وطائرات مسيرة من قبل الحوثيين.