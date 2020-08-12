شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: استهداف وزير الدفاع ورئيس الأركان بصاروخي باليستي مروع... تفاصيل اوليه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نجا وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، من هجوم صاروخي استهدف مقرا للجيش بمحافظة مأرب، في وقت متأخر مساء الثلاثاء.
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وقالت مصادر محلية إن صاروخا باليستيا استهدف معسكر الخشينة في منطقة الجوبة، بعد دقائق من مغادرة المقدشي وبن عزيز للمعسكر. دون ذكر مزيدا من التفاصيل.
من جانبها، تحدثت وسائل إعلام حوثية، عن استهداف معسكر الخشينة بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ولم يصدر إعلان رسمي من وزارة الدفاع بشأن الهجوم.
وفي أواخر مايو الماضي، نجا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان من هجوم صاروخي استهدف معسكر "صحن الجن" الذي تتخذه وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة أركان الجيش مقرا مؤقتا لهما.
وآنذاك اسفر القصف عن مقتل 7 جنود وضباط، بينهم نجل رئيس هيئة الأركان.
وبين الحين والآخر، تتعرض مدينة مأرب لقصف صاروخي وطائرات مسيرة من قبل الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: استهداف وزير الدفاع ورئيس الأركان بصاروخي باليستي مروع... تفاصيل اوليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.