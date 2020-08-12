شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل عاجل وفوري السعودية تستدعي مستشاري هادي وسط تعثر تطبيق البنود الأمنية والعسكرية من اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني اليوم الأربعاء الى العاصمة السعودية الرياض، ضمن مساعي الحكومة الشرعية لتنفيذ اتفاق الرياض.

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وقال الموقع الرسمي لمجلس النواب، إن البركاني وصل الرياض برفقة نواب في المجلس ومستشاري رئيس الجمهورية المشاركين في الجانب الحكومي لمشاورات تنفيذ اتفاق الرياض.

وأوضح الموقع أن الزيارة تهدف الى استكمال تنفيذ الشق السياسي والعسكري من اتفاق الرياض في ضوء آلية التسريع التي قدمتها السعودية قبيل عيد الأضحى المبارك وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وثمن البركاني "المواقف السعودية الداعمة لأمن واستقرار اليمن، ودورها الكبير في الوصول الى اتفاق الرياض وآلية التسريع في تنفيذه".

وبحسب موقع مجلس النواب، فإنه من المزمع خلال الأيام القادمة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك وتنفيذ الشق العسكري والأمني الذي تضمنه اتفاق الرياض.