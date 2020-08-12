شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي يغادر السعودية الى الولايات المتحدة للعلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء ، العاصمة السعودية الرياض متجهاً الى الولايات المتحدة الأمريكية ، ولذلك لإجراء فحوصات طبية.

وقالت وكالة رويترز إن الرئيس هادي سيغادر للعلاج الطبي، ضمن زيارات يجريها سنويًا، وسيعود خلال أسبوع.

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وأثناء أداء القسم الدستوري لمحافظ عدن، أحمد حامد لملس القيادي في المجلس الانتقالي أمس الثلاثاء ، بدى الرئيس هادي بصورة شاحبة وعليه علامات التعب والإرهاق.

ويسافر الرئيس هادي بشكل شبه سنوي لإجراء فحوصات طبية دورية في أمريكا تستغرق عدة أسابيع ، ثم يعود إلى مقر إقامته المؤقتة في الرياض.